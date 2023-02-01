«القومي للأجور»: لا توجد استثناءات في تطبيق الـ2700 جنيه بالقطاع الخاص

كشف المهندس علاء السقطي، عضو المجلس القومي للأجور، عن تطبيق الحد الأدنى للأجور وهو 2700 جنيه في القطاع الخاص بداية من يناير 2023.

وذكر السقطي في تصريحات لـ«الوطن»، أن تم تطبيق الحد الأدنى للأجور 2700 جنيه في كل الأماكن، مؤكدا أنه لا يوجد أي استثنائيات.

انعقاد اجتماع بعد رمضان لدراسة رفع الحد الأدنى للأجور

وأضاف أن من المنتظر انعقاد المجلس القومي للأجور اجتماع مع الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية بعد شهر رمضان المقبل لطلب زيادة الحد الأدنى للأجور لـ 3000 جنيه، ولكن بعد الاطلاع على حجم التضخم، موضحا أن ربما يصل لهذا الأجر.

الحد الأدنى للأجور

يذكر أن كان المجلس القومي للأجور أقر برفع الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص من 2400 جنيه إلى 2700 جنيه، والحد الأدنى لقيمة العلاوة السنوية الدورية التي تسري من عام 2023 وفقا للسنة المالية المحاسبية لكل مكان فيما لا يقل عن 3% من أجر الاشتراك التأميني المنصوص عليه في قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، والحد الأدنى 100 جنيه.

وتم تطبيق الحد الأدنى للأجور بقيمة 2700 جنيه في القطاع الخاص، بعد إرسال وزارة القوى العاملة إلى مديريات القوى العاملة كتاب دوري لمتابعة تنفيذ هذا القرار.