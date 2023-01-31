«التنظيم والإدارة» يعلن حاجة «الصحة» لـ3 أخصائيين وقاية من الإشعاعات

أعلن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، برئاسة الدكتور صالح الشيخ، حاجة وزارة الصحة والسكان لتعيين 3 أخصائيين وقاية من الإشعاعات المؤينة بالمستوى الوظيفي الثالث «ج» بموازنة االوزارة، وفقا لأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية.

ويمكن للراغبين في التقدم الاطلاع على الشروط والتقديم عبر موقع بوابة الوظائف الحكومية https://jobs.caoa.gov.eg، اعتبارا من 15-2-2023 حتى 2-3-2023.

شروط التقدم للوظيفة

1- أن يكون متمتعا بالجنسية المصرية.

2- أن يكون محمود السيرة وحسن السمعة.

3- ألا يكون سبق الحُكم عليه بعقوبة جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رُد إليه اعتباره.

4- ألا يكون سبق فصله من الخدمة بحكم أو قرار تأديبي نهائي، ما لم تمض على صدوره 4 سنوات على الأقل.

5- ألا يزيد السن المتقدم عن 35 عاما في تاريخ نشر الإعلان.

6- أن يكون المتقدم حاصل على بكالوريوس علوم قسم فيزياء أو قسم فيزياء حيوية.

7- أن يجتاز بنجاح الامتحانات المقررة لشغل الوظيفة.

8- أن يجتاز بنجاح الكشف الطبي، وتحليل المخدرات لمن اجتازوا الامتحانات

9- أن يقدم المتقدم إقراراً بقبول العمل في أي مكان بجمهورية مصر العربية وفقاً لما تقتضيه مصلحة العمل بالوزارة.

10- سداد مبلغ مقداره «24» جنيها لحساب الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة عن طريق الإيداع بكافة فروع البنوك الآتية «البنك الأهلي المصري، وبنك مصر، وبنك القاهرة»، والتي تعمل في نظام التمويل الحكومي في محافظات الجمهورية كافة، على حساب الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة رقم 781200/450/9 حـ/ حصيلة رسوم أداء شغل الوظائف الحكومية، بخلاف مصروفات الإيداع.

المستندات المطلوبة للتقديم بوظائف وزارة الصحة

المستندات المطلوبة ينبغي أن تكون جميعها أصلية ملونة وفي صيغة JPG، كما يلي.

- صورة شخصية حديثة.

- بطاقة الرقم القومي سارية «وجهين».

-صحيفة حالة جنائية سارية موجهة للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة أو وزارة الصحة والسكان «وجهين بحسب الأحوال».

- المؤهل الدراسي.

- المؤهل الأعلى «إن وجد».

- الموقف من الخدمة العسكرية للذكور أو الخدمة العامة للإناث.

- شهادة التأهيل أو بطاقة الخدمات المتكاملة في حالة الإعاقة.

- إيصال الإيداع البنكي.

- لن يُلتفت للطلبات ما لم تكن المستندات أصلية ملونة باستثناء الموقف من الخدمة العسكرية.

- يجب رفع أصول المستندات المشار إليها بعاليه بصيغة jpg.

- يُرجى التأكد من المرفقات قبل تحميلها، وحال عدم مطابقة المستندات للشروط المطلوبة ستيم رفض الطلب.