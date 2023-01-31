الأنبا باسيليوس يتفقد مؤتمر الشباب الإيبارشي بسمالوط في المنيا

ذكر المكتب الإعلامي عن إيبارشية المنيا، أن الأنبا باسيليوس فوزي، مطران إيبارشية المنيا للأقباط الكاثوليك، تفقد مؤتمر الشباب الإيبارشي، وذلك بمبنى التكوين والخدمات بسمالوط.

أهمية دورالشباب لخدمة الكنيسة

يقام المؤتمر بتنظيم من لجنة الشباب الإيبارشي في المنيا، تحت شعار «Step Back»، في الفترة من 30 يناير الجاري حتى 8 فبراير المقبل.

ويشارك في المؤتمر الأب عماد كميل اللعازري، مدير الدروس بمعهد التربية الدينية في السكاكيني، وعدد من كهنة الإيبارشية، والأخوات الراهبات.

وألقى الأب عماد، محاضرة اللقاء، أعقبها بعض الترانيم الروحية، بقيادة المرنم إسحق ممدوح، كما قدم راعي الإيبارشية كلمات التشجيع لأبنائه الشباب.

واستمع صاحب النيافة لأفكار واحتياجات لشباب الإيبارشية، مشيرًا إلى أهمية دورهم لخدمة الكنيسة والإيبارشية، كما تمنى الأنبا باسيليوس لهم كامل التقدم في حياتهم.

ممثلو الكنيسة الكاثوليكية بمصر

في سياق متصل، التقى البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق، بطريرك الإسكندرية للأقباط الكاثوليك، رئيس مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك بمصر، ممثلي الكنيسة الكاثوليكية بمصر، في المرحلة القارية لسينودس الأساقفة 2021 - 2024 بلبنان، وذلك بالكلية الإكليريكية في المعادي.

شارك في اللقاء نيافة الأنبا باخوم، النائب البطريركي لشؤون الإيبارشية البطريركية، وممثلو الكنيسة الكاثوليكية بمصر، والرهبانيات المختلفة.

آليات التقريرالكنيسة الكاثوليكية

وتمت مناقشة الأسئلة الثلاثة، التي تدور حولها المرحلة القارية، وتضمن اللقاء تبادل الأحاديث المختلفة بين الحضور، كما جرت مناقشة آليات التقرير الخاص بالكنيسة الكاثوليكية، المزمع تقديمه خلال انعقاد المرحلة القارية بلبنان.

ومن المقرر أن يتوجه وفد الكنيسة الكاثوليكية بمصر، للمشاركة في فعاليات المرحلة القارية بلبنان، وذلك في الفترة من 12 وحتى وحتى 18 فبراير المقبل.

جدير بالذكر أن سينودس الأساقفة 2012 - 2024 يأتي تحت شعار «من أجل كنيسة سينودسية، الشركة، المشاركة، والرسالة».