رئيس «التنسيق الحضاري» لـ رانيا هاشم: تنفيذ مبادرات «ذاكرة المدينة» لتنمية وعي المواطن

قال المهندس محمد أبوسعدة رئيس الجهاز القومي للتنسيق الحضاري، إنه يجب أن تكون هناك تشريعات وقوانين تتعامل مع العمران لكي يجري تنظيمه وحمايته والحفاظ عليه، إضافة لدور الوعي ودور المجتمع في هذا الملف للحفاظ على الإرث الحضاري، إذ جرى تنظيم عدة مبادرات تحت مسمى «ذاكرة المدينة»، بها كتب يجري نشرها بشكل مبسط.

تعزيز قيمة الوعي

وأضاف «أبوسعدة»، خلال لقاء ببرنامج «بصراحة»، المذاع على قناة الحياة، وتقدمه الإعلامية رانيا هاشم، أن هذه الكتب موجودة كإصدرات للجهاز، كما جرى نشرها على الموقع الإلكتروني للجهاز لكي يطلع عليها أي شخص، لتعزيز قيمة الوعي.

مشروع «عاش هنا»

وأشار إلى أن مشروع «عاش هنا»، امتد على مستوى العديد من المناطق بهدف تخليد ذكرى شخصيات كان لها دور وبصمة في مجال عملها على مستوى المحافظات، وهذه اللوحات يجري وضعها على مداخل منازلهم، مدون بها رمز «كيو آر كود» لقراءة تاريخ الشخصية.