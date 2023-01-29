أسعار الدواجن واللحوم في معارض أهلا رمضان بالمحافظات: تخفيضات 30%

انخفضت أسعار اللحوم والدواجن اليوم، في عدد من معارض أهلاً رمضان بمحافظات مصر المختلفة، بنسب وصلت إلى 20% عن الأسعار في المحال التجارية ومحال الجزارة، بالتزامن مع الإعلان عن بعض العروض.

انخفاض أسعار اللحوم في الإسماعيلية لـ30%

قال عماد حجازي رئيس نقابة العاملين في التموين، إن أسعار اللحوم والدواجن في المعرض، شهدت انخفاضا وصل إلى 30% تقريبا عن الأسعار، مشيراً إلى أن كيلو اللحم البلدي بلغ 165 جنيها، بدلاً من 210 في المحال، فيما بلغ سعر الموزة 150 جنيها، فيما بلغ سعر طبق اللحم المفروم 50 جنيه، وطبق الكبدة 50 جنيها، والسجق البلدي 50 جنيها، وكفتة للشوي 50 جنيها.

وأضاف «حجازي» في تصريحات لـ«الوطن»، أن سعر طبق البيض في معرض أهلا رمضان في الإسماعيلية، وصل 88 جنيها بدلاً من 95 جنيها، مشيراً إلى توافر كل السلع الاستراتيجية بأسعار مخفضة للجمهور.

انخفاض الدواجن 13 جنيها في معارض أهلاً رمضان

وفي كفر الشيخ، أعلنت الغرفة التجارية طرح كميات كبيرة من الدواجن بينها الفراخ البيضاء بأسعار مخفضة للمستهلك داخل المعارض المختلفة، بأسعار وصلت 60 جنيها للكيلو في انخفاض 13 جنيها عن الأسواق الحرة.

كما طرحت الغرفة التجارية، كمية من فراخ الأمهات بسعر 54 جنيها للكيلو، بانخفاض وصل إلى 10 جنيهات في الكيلو، تماشيا مع استراتيجية الدولة لتوفير السلع للمواطنين بأسعار مخفضة ومحاربة الغلاء.

وقال حاتم عبدالغفار عضو الغرفة التجارية في تصريحات لـ«الوطن»، أن أسعار الدواجن في المعرض شهدت اختلافاً كبيراً، مشيراً إلى ان سعر كيلو الفراخ الساسو 63 جنيها للكيلو، وسط انخفاض 7 جنيهات، وسعر كيلو الفراخ البلدي 70 جنيها، بانخفاض 10 جنيهات عن الأسواق الحرة.

انخفاض أسعار اللحوم في معرض أهلاً رمضان في القليوبية

وأعلنت الغرفة التجارية في محافظة القليوبية، انخفاض أسعار اللحوم البلدي، التي تراوحت بين 140 و150 جنيها للكيلو اليوم، في عدد من فروع المعرض.

ووصل سعر كيلو اللحم المفروم برازيلي اليوم، نحو 115 جنيها للكيلو، فيما بلغ سعر كيلو اللحم المجمد القطع البرازيلي نحو 135 جنيه، فيما بلغ سعر الكبدة البرازيلي اليوم نحو 140 جنيه وبلغ.