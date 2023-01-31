محمد فؤاد يحيي حفلين غنائيين في بيروت وبرلين قريبا

يستعد الفنان الكبير محمد فؤاد، لإطلاق أغنية جديدة خلال الفترة المقبلة بعد حالة الهدوء والغياب الفني طيلة الأشهر الماضية.

ومن المقرر أن يحيي محمد فؤاد خلال الأيام المقبلة حفلين غنائيين في أسيا وأوروبا، الأول سيكون في الثالث عشر من شهر فبراير في العاصمة اللبنانية بيروت، أما الثاني فسيكون في السابع عشر من الشهر ذاته في مدينة برلين الألمانية.

محمد فؤاد يستعد لإطلاق أغنية جديدة

ومن المقرر، أن يطلق محمد فؤاد خلال الأيام المقبلة أغنية جديدة رفض الكشف عن تفاصيلها حالية، إذ أكد في تصريحات خاصة لـ «الوطن» أنها ستكون مفاجأة لكل محبي محمد فؤاد في مصر والوطن العربي.

محمد فؤاد كان قد شارك مؤخرا في حفل مركز راشد لذوي الهمم، الذي عقد حفلته في دار الأوبرا المصرية، وأشاد بما يقدمه المركز للأطفال.

يذكر أن آخر أعمال محمد فؤاد الغنائية، كانت «ليه» التي طرحها في شهر يناير من عام 2021، ومنذ ذلك الوقت لم يقدم أي أعمال جديدة.