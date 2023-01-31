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بالأسماء.. إصابة 9 أشخاص في انقلاب سيارة «ميكروباص» بقنا

كتب:

رجب آدم
03:59 م | الثلاثاء 31 يناير 2023
حادث قنا اليوم - أرشيفية

حادث قنا اليوم - أرشيفية

أصيب 9 أشخاص، اليوم الثلاثاء، في حادث انقلاب سيارة ميكروباص بطريق «قنا – سفاجا»، في الكيلو 50، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الحادث.

حادث قنا سفاجا 

كان مرفق إسعاف قنا، تلقى إخطارًا من غرفة العمليات محافظة قنا، يفيد بإصابة 9 أشخاص في حادث انقلاب سيارة ميكروباص تحمل رقم «5145 ص ق ع» في الكيلو 50 بطريق قنا- سفاجا.

أسماء مصابي حادث قنا

وحسب مرفق إسعاف قنا، فتبين أن المصابين في حادث قنا، هم: «علياء ي. م» 19 عامًا أصيبت، بسحجات وكدمات، و«جودي. ح. م» 15 عامًا مصابة بسحجات وكدمات، و«سلوى.م . ح» 60 عامًا مصاب بسحجات وكدمات، و«عبدالفتاح . ح . د»، 80 عامًا، مصاب باشتباه ما بعد الارتجاج، و«علاء . ع . ح»، 43 عاما مصاب باشتباه ما بعد الارتجاج، و«أنس . م . 11 عامًا مصاب بكدمات . " بسحجات، و حسن . م .ح " 49 عاما مصاب بكدمات وسحجات، و«جنة . ح . م» 18 عامًا مصاب بكدمات وسحجات، و«ريفي . ف . ث»، 33 عاما سائق السيارة مصاب باشتباه مابعد الارتجاج.

جرى نقل المصابين إلى مستشفى قنا الجامعي، حرر محضر بالواقعة وأخطرت جهة التحقيق لإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الحادث.

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