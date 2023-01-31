إصابة 4 أشخاص إثر انقلاب سيارتين ملاكي في حادثين متفرقين بالمنيا

أصيب 4 أشخاص إثر انقلاب سيارتين ملاكي في حادثين منفصلين بالطريق الصحراوي الغربي، أمام مركزي المنيا وسمالوط.

إصابة 3 من محافظة سوهاج

تلقي اللواء أسامة عبدالعظيم، مساعد وزير الداخلية لأمن محافظة المنيا، إخطارا من غرفة عمليات النجدة، بانقلاب السيارة رقم «4793. ه. س. ع»، ملاكي، بالطريق الصحراوي الغربي، أمام قرية 8 التابعة للوحدة المحلية بطوخ الخيل، في غرب مركز المنيا.

ووقع الحادث بسبب انفجار الإطار الأمامي الأيمن، ما أسفر عن إصابة كلا من: فتحية عبدالله، 65 عاما، حسن عبدالعال، 31 عاما، أحمد خلف راشد، 37 عاما، جميعهم من محافظة سوهاج، وجرى نقلهم للمستشفى العام، وتنوعت الإصابات بين سحجات وكدمات واشتباه كسور.

انقلاب ملاكي بالطريق الصحراوي الغربي

كما تلقت الأجهزة الأمنية إخطارا بانقلاب سيارة ملاكي في الطريق الصحراوي الغربي، عند مدخل طريق البويطي بالوحدة المحلية لقرية صندفا بمركز بني مزار، بسبب اختلال عجلة القيادة، ما أسفر عن إصابة عاطف عبداللطيف، 61 عاما، مقيم بشبرا الخيمة في القاهرة، وجرى نقله لمستشفى التكامل بالشيخ فضل في بني مزار، مصابا باشتباه كسر في العمود الفقري وسحجات، وانتقل رجال إدارة المرور لرفع آثار الحادثين.