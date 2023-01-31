«السفيرة عزيزة» يستعرض حكاية «عفاف».. 29 عاما في مجال محو الأمية بالجيزة

كشفت عفاف عز الدين محمود، تفاصيل عملها في مجال محو الأمية بمحافظة الجيزة منذ ما يقارب 29 عاما، موضحة أنها عملت في الكويت 17 سنة، وعادت لمصر خلال الغزو العراقي للكويت، وحينما عادت فكرت في تقديم خدمة مجانية للشعب المصري، وكان وقتها بداية انتشار مفهوم محو الأمية.

مديرة مدرسة في الكويت

وقالت عفاف عز الدين، في حديثها لبرنامج السفيرة عزيزة والمذاع على فضائية DMC، إن فكرة محو الأمية جاءت مناسبة لها لأنها كانت مديرة مدرسة في الكويت ولديها الخبرة الكافية، «ذهبت لهيئة محو الأمية وتعاونوا معي لبدء العمل في منطقة إمبابة، وعملت مع جمعية وفرت لي مكانا خاصا لفصول محول الأمية، وبدأت في مارس 1995 متطوعة بدون أجر من أي جهة».

التوسع في الفصول الدراسية

وأشارت إلى أنها بدأت بتعليم 3 سيدات، «الست تعتبر في حضانة وبتلاقي إن في استفادة ومعرفة، وفي المرة التالية بنلاقيها جايبة معاها 2 من جيرانها، والأعداد بدأت تزيد، وفي منهم تخرج ودخل المرحلة الإعدادية وكمل دراسته، والرئيس السيسي كان اتكلم عن ذوي الهمم، وانضم لنا نماذج منهم منذ سنة».

برنامج السفيرة عزيزة

يُذكر أن برنامج السفيرة عزيزة يُذاع يومياً من السبت إلى الأربعاء، في تمام الساعة الثالثة عصراً، وتتبادل على تقديمه 6 مذيعات، وهن الأستاذة القديرة سناء منصور، وجاسمين طه، وشيرين عفت، ونهى عبدالعزيز، وسالي شاهين، ورضوى حسن.

ويتناول البرنامج كافة القضايا والأخبار المجتمعية التي تهتم بها الأسرة المصرية بجميع عناصرها، بجانب حرصه على متابعة أخبار الموضة والأزياء، ورصد قصص النجاح المختلفة لسفيرات مصر في كل مكان داخل وخارج مصر، اللاتي حققن نجاحات في مجالات مختلفة.