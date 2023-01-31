قناة الحياة تستعرض المرحلة النهائية من تنفيذ مدرسة العباسية بمركز مغاغة

استعرضت قناة الحياة، جانبا من الأعمال النهائية لتنفيذ مدرسة قرية العباسية الابتدائية للتعليم الأساسي بمحافظة المنيا، التي تستوعب 1200 طالب وطالبة.

مدرسة قرية العباسية

أوضح تقرير قناة الحياة، أن مدرسة قرية العباسية الابتدائية للتعليم الأساسي، مقامة على مساحة 600 متر مربع، ومكونة من مبنى بارتفاع 5 طوابق.

5 طوابق بعدد 10 فصول لكل دور

قال المهندس كريم رأفت، مدير مشروع مدرسة العباسية الابتدائية، إن المدرسة تخدم قرية العباسية والمناطق المجاورة لها، وتتضمن 5 طوابق بعدد 10 فصول لكل دور، بإجمالي 28 فصلا، والمكاتب الإدارية ومكاتب الأنشطة والمعامل والخدمات وعدد 32 دورة مياه منها مخصص لذوى الهمم.

وأوضح أن تكلفة المشروع وصلت إلى 9 ملايين جنيه، وبلغت نسبة التنفيذ 90% إلى اليوم، وتخدم المدرسة الابتدائية 21 ألف نسمة بقرية العباسية وتوابعها الأربعة.