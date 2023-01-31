قناة الحياة ترصد أعمال إنشاء وحدة صحية متكاملة في قرية العباسية بالمنيا بتكلفة 39 مليون جنيه

استعرضت قناة الحياة، جانبا من أعمال إنشاء وحدة صحية بقرية العباسية التابعة لمركز مغاغة شمال محافظة المنيا، التي تخدم 21 ألف نسمة، وتقدم الوحدة الصحية الرعاية الطبية ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل، ومقامة على مساحة 1045 مترا بارتفاع 4 طوابق.

الوحدة الصحية بقرية العباسية

وقال المهندس محمود محمد، مدير مشروع الوحدة الصحية بقرية العباسية، إن الوحدة الصحية منفذة طبقا لمنظومة التأمين الصحي الشامل، وهي وحدة ضمن 112 وحدة صحية على مستوى محافظة المنيا ويقوم على تنفيذها الجهاز المركزي للتعمير، لافتا إلى أن نسبة التنفيذ وصلت إلى 35% بتكلفة تقديرية 39 مليون جنيه، ومدة التنفيذ 5 أشهر.

مكونات الوحدة الصحية

وأوضح أن الوحدة تتكون من دور أرضي يتضمن وحدة الاستقبال والصيدلية، والدور الثاني عبارة عن عيادات لجميع التخصصات الطبية، والدور الثالث يتضمن إدارة الحسابات والدور الأخير سكن للأطباء، لافتا إلى أن الوحدة تخدم العديد من القرى في مركز مغاغة ضمن مبادرة حياة كريمة.