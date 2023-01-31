إيرادات فيلم «المطاريد» تحتل المركز الثالث في شباك تذاكر السينمات

حالة كبيرة من النشاط تعيشها دور العرض السينمائية خلال الفترة الأخيرة، بعد طرح عدد كبير من الأفلام، وكان آخرها «المطاريد» الذي شهد نجاحا كبيرا.

إيرادات فيلم المطاريد

دخلت إيرادات فيلم المطاريد ضمن المنافسة، وتمكنت من احتلال المركز الثالث ضمن قائمة الإيرادات، حسبما ذكر الموزع محمود الدفراوي في تصريحات خاصة لـ «الوطن»، وذلك يوم أمس الاثنين الموافق 30 يناير بمبلغ وصل إلى 252,798 جنيه فقط لا غير .

إيرادات فيلم «المطاريد»

وشارك فيلم المطاريد عدد من الفنانين، منهم أحمد حاتم وتارا عماد وإياد نصار ومصطفى غريب، وعدد آخر من الفنانين.

وجاء في المركز الأول فيلم أخي فوق الشجرة للفنان رامز جلال حيث حقق إيرادات بلغت 405,203 جنيه فقط لا غير، وشارك معه عدد من الفنانين منهم بيومي فؤاد وحمدى الميرغني، وغيرهم.

أما المركز الثاني فكان من نصيب فيلم نبيل الجميل أخصائي تجميل للفنان محمد هنيدي، إذ وصلت إيراداته الى 382,568 جنيه فقط لا غير، وشارك معه فى العمل عدد من الفنانين منهم نور ومحمود حافظ ومحمد سلام ومحمد ثروت، وعدد آخر من الفنانين.