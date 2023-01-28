إيرادات فيلم «المطاريد» تحتل المركز الثالث في السينمات.. بطولة إياد نصار

يواصل فيلم «المطاريد»، تحقيق إيرادات مرتفعة، منذ عرضه في جميع دور العرض بمصر والوطن العربي، خلال الأيام القليلة الماضية.

إيرادات فيلم «المطاريد»

وقال الموزع السينمائي محمود الدفراوي لـ«الوطن»، إنّ إيرادات فيلم المطاريد حقّقت 463 ألف جنيه أمس في جميع دور العرض بمصر، واحتل المرتبة الثالثة بين الأفلام المنافسة بدور العرض.

أبطال فيلم «المطاريد»

ويشارك في بطولة فيلم «المطاريد» عدد كبير من الفنانين من أبرزهم أحمد حاتم، إياد نصار، تارا عماد، محمد محمود، محمود حافظ، محمود البزاوي، طه دسوقي وحسن مالك، وعدد آخر من الفنانين، وتأليف صلاح الجهيني وإخراج ياسر سامي.

احتفال أبطال فيلم «المطاريد» بطرحه في دور العرض

واحتفل أبطال فيلم «المطاريد»، بانطلاق العمل الفني في عدد من السينمات بالشيخ زايد، وتوزيع الهدايا على الجمهور، والتقاط الصور.

وحضر الاحتفالية عدد من أبطال فيلم المطاريد، منهم أحمد حاتم، طه دسوقي، مصطفى غريب، دنيا سامي، ومؤلف الفيلم صلاح الجهيني.

بينما فوجئ حينها الفنان أحمد حاتم، بهدية غير متوقعة من إحدى المعجبات، بإحضار بورتريه به صورته من فيلم «المطاريد»، وحرص على التقاط الصور التذكارية معاها.