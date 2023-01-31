قناة القاهرة الإخبارية تعرض تقريرا حول إنتاج السماد من النفايات في لبنان

عرضت قناة القاهرة الإخبارية تقريرا بعنوان «سماد من النفايات.. منتج عضوي ينظف البيئة»، وقال التقرير: «الشقيقتان اللبنانيتان زينب وحنان إسماعيل، تعمل عائلتهما في الصناعات الزراعية، شهدتا المزارعين يكافحون بسبب الأزمة الاقتصادية في البلاد، وشعرتا أن من واجبهما المساعدة ونظرا لعدم املاكهما خلفية في الزراعة، استفادتا من الوقت خلال فترة الإغلاق الخاصة بجائحة كوفيد 19، وكرستا وقتهما للبحث عن حلول حتى خرجتا في النهاية بفكرة منتج يحول المخلفات أو النفايات إلى سماد سائل له فوائد عديدة».

وقالت زينب إسماعيل، مؤسسة شركة جاربالايزر: «بدأنا الفكرة من البيت، وكنا نحضر ويبينار عن المشاكل التي تعاني منها لبنان، وكيفية التخلص من النفايات والوضع الاقتصادي الصعب، وكذلك مشكلة الدولار وفي نفس الوقت استخدام سماد كيماوي يضر الصحة والبيئة ومن كل ذلك جاءت الفكرة».

وأوضح التقرير: «الأسمدة التي تصنع باستخدام أنواعا مختلفة من النفايات العضوية تكلفتها بسيطة مقارنة بالأسمدة المستوردة، كما أنها صديقة للبيئة مقارنة بالأسمدة الكيميائية ولتصنيع السماد العضوي يتم تقطيع مخلفات وبواقي الخضار والفواكه أولا، ثم خلطها لاحقا بمخلفات حيوانات وطيور مختلفة ويستقر السماد السائل النهائي في حاويات مخصصة لذلك».