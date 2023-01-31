«الاتحادي الديمقراطي السوداني» لقناة القاهرة الإخبارية: التدخل الأجنبي سبب وقوع الخلاف بين المدنيين والعسكريين

أكد الدكتور حسن عبدالقادر هلال رئيس المجلس القيادي للحزب الاتحادي الديمقراطي، أن الثورة السودانية كانت ثورة عظيمة وكبيرة ومباركة، ولكنها شهدت بعد ذلك بعض المشاكل وأصبحت في ربكة من أمرها، لافتًا إلى أن الثورة حسب وثيقتها السياسية هي شراكة بين العسكريين والمدنين، مشيرًا إلى أن المدنيين ذهبوا للقادة العسكريين واستجابوا وأقاموا وثيقة شراكة.

خلافات بين المدنيين والعسكريين

وأوضح خلال لقائه مع الإعلامي جمال عنايت في برنامج «لقاء خاص» المذاع عبر فضائية «القاهرة الإخبارية»، أن هناك خلافات وقعت بين المدنيين والعسكريين، لافتًا إلى أنهم أطلقوا ألفاظا جديدة مثل المكون العسكري والمدني، مشددًا على أنها ألفاظ لم تكن موجودة أساسًا.

وأشار إلى أنه بعد الانسجام والترابط بين المكون السوداني الذي شهده مجلس السيادة السوداني الذي يحتوي على عسكريين ومدنيين ومجلس الوزراء اشتمل على عسكريين ومدنيين، لافتًا إلى أن الخلاف دب بينهما بتدخل أجنبي كبير؛ متهمًا مسؤولين محسوبين على اليسار العالمي بالتدخل، وأنهم سبب وقوع هذا الخلاف بين السودانيين، ومنهم الألماني فولكر المنتمي للشيوعية وجواد لباد مؤسس الحزب الشيوعي في موريتانيا.