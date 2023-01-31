«الاتحادي الديموقراطي السوداني» لقناة القاهرة الإخبارية: بلادنا أصبحت على حافة الهاوية

اعتبر الدكتور حسن عبدالقادر هلال رئيس المجلس القيادي للحزب الاتحادي الديموقراطي السوداني، أن التدخل الأجنبي هو الذي أطاح بالسلام من السودان، لافتًا إلى أن السودان كان يتميز بالسلام الاجتماعي، والشعب مهما اختلف مرجعه إلى بعضه البعض.

الإطاحة بالسلام الاجتماعي الداخلي

وأوضح عبدالقادر، خلال لقائه مع الإعلامي جمال عنايت في برنامج «لقاء خاص» المذاع عبر فضائية «القاهرة الإخبارية»، أن كل حزب أصبح مختلف مع الآخر، مشيرًا إلى أنهم أطاحوا ببعضهم البعض ومن ثم أطاحوا بالسلام الاجتماعي الداخلي، وأصبح السودان نفسه على كف عفريت وعلى حافة الهاوية.

خراب وانهيار شامل

وأشار إلى أن الوضع السوداني خطير جدًا، مشددًا على ضرورة أن يرجع الجميع لرشده، مؤكدًا أنهم نسوا أن المصلحة العليا هي مصلحة السودان ويجب إعلاء مصلحة السودان على المصلحة الشخصية، مطالبًا الجميع بالترفع عن صغائر الأمور.

وأضاف أنه لم يعد هناك كعكة ليتقاسموها، وأصبح هناك خراب وانهيار شامل.