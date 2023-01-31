وزير خارجية أمريكا: عودة الهدوء وخفض التصعيد في فلسطين أمر ضروري

قال أنتوني بلينكن، وزير الخارجية الأمريكي، إن الولايات المتحدة ملتزمة بالحفاظ على أمن إسرائيل، موضحًا أنه ناقش مع محمود عباس رئيس السلطة الفلسطينية، وبنيامين نتنياهو رئيس الوزراء الإسرائيلي، ضرورة عودة الهدوء وخفض التصعيد من أجل تحسين الأوضاع بين جميع الأطراف.

تقديم حلول لتحقيق السلام

وأضاف «بلينكن»، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده بمدينة القدس، اليوم، وعرضته قناة «القاهرة الإخبارية»، أن جميع الأطراف تسعى إلى تقديم حلول من أجل تحقيق السلام وتحسين وضع الأمن بالمنطقة، مؤكدًا أن أمريكا تمد يدَّ العون مع شركائها لإرساء السلام بالشرق الأوسط.

واشنطن حريصة على تمتع الفلسطينيين والإسرائيليين بالحرية

وذكر وزير الخارجية الأمريكي، أنَّه عقب عودته إلى الولايات المتحدة الأمريكية سيواصل التعاون مع الأطراف المعنية لخفض التوتر، مناشدًا الجميع بتحمل مسؤولياتهم، كما أن واشنطن حريصة أن يتمتع الفلسطينيون والإسرائيليون بالحرية والأمن والفرص والعدالة والكرامة.