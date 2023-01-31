ضبط مخزن أدوية غير مرخص ومنتجات مجهولة المصدر بحى غرب المنيا 

شدد اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، على تكثيف الحملات التفتيشية والرقابية على الأسواق والصيدليات، ومحلات المستلزمات الطبية، والتأكد من عدم وجود أي أدوية مغشوشة أو مهربة أو منتهية الصلاحية، وضبط أي مخالفات أو ممارسات احتكارية.

حملة بالتنسيق مع التفتيش الصيدلي

من جانبها شنت الوحدة المحلية برئاسة اللواء هانى بدوي رئيس مركز ومدينة المنيا بالتنسيق مع الإدارة العامة للتفتيش الصيدلي بمديرية الصحة بالتعاون مع هيئة الرقابة الإدارية ومديرية أمن المنيا، ومباحث التموين، والجهات المعنية، حملة للتفتيش علي الصيدليات ومخازن الأدوية، لضبط سوق الدواء بنطاق المدينة، حيث أسفرت عن تحرير محضر مخالفة وإصدار محضر غلق للمكان تنوعت بين وجود أدوية تشمل 16 صنف مجهول المصدر وغير مطابق للمواصفات، وعدم قيد أدوية بالدفاتر، وإدارة المكان بدون ترخيص وتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفات.

تفتيش هيئة الدواء المصرية

وترأس الحملة مصطفى الدبيكى نائب رئيس المدينة، بحضور تفتيش هيئة الدواء المصرية ووكيل قسم شرطه مباحث التموين وموظفي إدارة تموين بندر المنيا.