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مدير الوحدة المحلية لقرية آبا البلد في المنيا: حياة كريمة قدمت مشروعات عملاقة لخدمة الريف

كتب:

محمد أيمن سالم
06:25 م | الثلاثاء 31 يناير 2023
الحياة

الحياة

استعرضت قناة الحياة جانبا من أعمال إنشاء وحدة صحية بقرية العباسية التابعة لمركز مغاغة شمال محافظة المنيا، التي تخدم 21 ألف نسمة، وتقدم الوحدة الصحية الرعاية الطبية ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل، ومقامة على مساحة 1045 مترا بارتفاع 4 طوابق.

 

وقال كريم محمد، مدير الوحدة المحلية لقرية «آبا البلد»، إن القيادة السياسية ممثلة في الرئيس عبدالفتاح السيسي لها كل الشكر والتقدير على الجهود المبذولة في المبادرة الرئاسية حياة كريمة، لافتا إلى أن المبادرة قدمت مشروعات متميزة وعملاقة لخدمة الريف المصري.

تنفيذ وحدة صحية على مساحة 1045 مترا

وأوضح أن القرية تشهد تنفيذ وحدة صحية على مساحة 1045 مترا، وتخدم أهالي قرية العباسية و3 توابع للقرية، بالإضافة لتنفيذ وحدة تضامن اجتماعي على مساحة 600 متر لتخدم قرية العباسية وعباد شارونا وتوابعها نحو 8 توابع، وتخدم الوحدة 38 ألف نسمة في محيط القريتين.

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