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قناة الحياة تعرض نسب إنجاز محطة مياه الشرب ببني وركان في المنيا

كتب:

شريف سليمان
06:52 م | الإثنين 30 يناير 2023
قناة الحياة

قناة الحياة

عرضت قناة الحياة، تقريرا تلفزيونيا بعنوان «تواصل عمل محطة مياه الشرب بقرية بني وركان عقب تطويرها ورفع كفائتها ضمن مشروعات مبادرة حياة كريمة بمركز العدوة في المنيا».

العمل بدأ في مارس 2023

محطة مياه الشرب بقرية بني وركان بدأت العمل منذ شهر مارس من العام الماضي 2022، وذكر التقرير الذي عرضته لقناة الحياة، أن المحطة مقامة على مساحة 900 متر مربع.

تعمل بطاقة 60 لتر في الثانية

محطة مياه الشرب بقرية بني وركان بالوحدة المحلية لقرية عطف تعمل بطاقة 60 لترا في الثانية، كما أنّ 11 مليون جنيه تكاليف تطوير ورفع كفاءة محطة مياه الشرب بقرية بني وركان بالوحدة المحلية لقرية عطف حيدر.

وأفاد التقرير، بأن محطة مياه الشرب تخدم قرى بني وركان وعطف حيدر ومنشأة عبدالله لملوم وزاوية برمشا والمسيد وأبو عقيلة.

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بقلم شريف سليمان