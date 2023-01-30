قناة الحياة تكشف مراحل تبطين وتأهيل ترعة بلهاسة في المنيا

عرضت قناة الحياة، تقريرا تلفزيونيا بعنوان «تواصل أعمال تبطين وتأهيل ترعة بلهاسة بنطاق الوحدة المحلية لقرية صفانية التابعة لمركز العدوة شمال غرب محافظة المنيا ضمن مبادرة حياة كريمة».

تفاصيل أعمال التبطين

وذكر التقرير، أنّ أعمال تبطين وتأهيل ترعة بلهاسة بالوحدة المحلية لقرية صفانية بطول 12 كيلو متر، علاوة على ذلك، فإنّ نسبة تنفيذ أعمال تبطين وتأهيل ترعة بلهاسة بالوحدة المحلية لقرية صفانية 53%.

7700 فدان بالوحدة المحلية لقرية صفانية تسفيد من تبطين الترع

وجاء في التقرير الذي عرضته قناة الحياة، أنّ 7700 فدان بالوحدة المحلية لقرية صفانية تسفيد من تبطين وتأهيل ترعة بلهاسة، كما أنّ تبطين وتأهيل ترعة بلهاسة يخدم قرى صفانية - سلاقوس - العقولة - الأزهري - بان العلم - منشأة عبدالله لملوم - كفر مهدي - منشأة الساوي.

قناة الحياة ذكرت في تقريرها، أنّ تبطين وتأهيل ترعة بلهاسة وفر 70 فرصة عمل يوميا لأهالي الوحدة المحلية لقرية صفانية.