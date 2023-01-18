استئصال ورم يزن 4 كيلو جرامات من خصية طفل بمستشفى قنا الجامعي

أعلن الدكتور حجاجي منصور، المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية، نجاح فريق طبي من قسم جراحة المسالك البولية في إزالة ورم بالخصية اليسرى يبلغ وزنه 4 كيلو جرامات، لطفل يبلغ من العمر 15 عاماً، وذلك في إطار العمليات المتقدمة التي تجريها مستشفيات قنا الجامعية.

الورم وزنه 4 كيلو جرامات

وأضاف الدكتور جمال عبد الحميد الصغير، رئيس قسم جراحة المسالك البولية في مستشفى قنا الجامعي، أن الطفل والذي يبلغ من العمر 15 عاما توجه إلى عيادة القسم بسبب وجود ألم مزمن بالبطن، حيث تم توقيع الكشف الطبي عليه، وإجراء الأشعة والتحاليل الطبية، والتي أظهرت ورما كبيرا بالخصية اليسرى معلقة بالبطن وتم إجراء جراحة عاجلة له لاستخراج الورم يزن 4 كيلوجرامات، في واحدة من العمليات النادرة والمتقدمة.

أعضاء الفريق الطبي

وضم الفريق الجراحي كلا من الدكتور عمر محمد الصغير، والدكتور عاطف فتحي محمد، الأستاذان المساعدان بقسم المسالك البولية، والطبيب حافظ بدوي، والطبيب محمد طلعت، المُدرسان المساعدان بالقسم.

كما شارك أيضا من قسم التخدير والعناية المركزة الطبيب محمود إسماعيل، والطبيب مصطفى أشرف، والطبيبة نجاة محمد، والطبيبة ميرنا روماني، تحت إشراف الدكتور جاد سيد جاد، رئيس قسم التخدير والعناية المركزة.

وأضاف الدكتور محمد عبد الرحمن، مدير مستشفى وسط مدينة قنا الجامعي، أن الحالة تتماثل للشفاء بالقسم الداخلي بالمستشفى.