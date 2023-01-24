يوسف الحسيني: الهند من أقوى 7 اقتصادات في العالم

أثنى الإعلامي يوسف الحسيني على الهند، ووصفها بأنها دولة قوية، مضيفًا خلال تقديمه حلقة الثلاثاء من برنامج «التاسعة»، المذاع عبر القناة الأولى بالتليفزيون المصري: «محدش يعرف يضرب الهند على إيدها».

العقلية الاقتصادية الهندية اختلفت بنسبة 100%

وأضاف يوسف الحسيني، أن الهند ليست من الدول المانحة المقرضة ووصفها بأنها بلد الشراكات الواضحة، مشيرًا إلى أن العقلية الاقتصادية الهندية اختلفت بنسبة 100% بعد منتصف الثمانينيات، وبدأت في التغيير بعد المهاتما غاندي.

وأشار إلى الأوزان والأثقال السياسية اختلفت في الهند، مؤكدًا أن العلاقات الحديثة مبنية على العلاقات التي تشمل مصالح مشتركة.

الهند لن تضع استثمارات في دولة اقتصادها ضعيف

وأكد أن الهند تعداد سكانها وصل لـ1.4 مليار، وهي من أقوى وأضخم 7 اقتصادات على مستوى العالم، لافتًا إلى أن لديها قاعدة صناعية مهولة ضاربًا المثل بالسيارات الفارهة التي تملكها وتصنعها شركات هندية.

وأشار يوسف الحسيني إلى أن الهند لن تضع استثمارات في دولة اقتصادها ضعيف ولا تثق فيها، وغير قادرة على الوفاء بالتزامها وغير مستقرة أمنيا.

وشدد على أن الاقتصاد المصري يسير بشكل جيد، وطول الوقت في حاجة للمزيد من الإصلاحات الهيكلية، التي بدأت منذ 2016.