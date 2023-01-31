تفاصيل شهادة «نماء» الادخارية من بنك فيصل الإسلامي.. عائد يصل لـ14.2%

يتيح بنك فيصل الإسلامي المصري، مجموعة من المنتجات البنكية التي تهم المواطن، وذلك فيما يتناسب مع شرائح المجتمع المختلفة لإتاحة فرصة الحصول على عائد مرتفع من خلال استثمار المدخرات في تلك المنتجات، منها شهادات الادخار.

شهادة الادخار السباعية نماء

وترصد «الوطن» من خلال هذه السطور، مميزات شهادة الادخار السباعية نماء من بنك فيصل الاسلامي، والتي توفر عائدا تراكميا متميزا على المدخرات.

وذلك بعد إعلان الأسعار الجديدة للفائدة على المنتجات المصرفية، والتي يجرى إعلانها كل شهر أو عقب كل اجتماع للبنك المركزي المصري.

مميزات شهادة الادخار السباعية نماء من بنك فيصل الاسلامي

مدة الشهادة: 7 سنوات.

الحد الأدنى لشراء الشهادة: 1000 جنيه مصري ومضاعفاتها.

العائد على الشهادة: عائد تراكمي يصل إلى 14.2% سنويا.

إمكانية الحصول على 50% من العائد بعض مضي 4 سنوات.

يمكن استرداد قيمة الشهادة بعد مرور عامين من تاريخ الشراء وفقًا لجداول الاسترداد الخاصة بالبنك.

قرار البنك المركزي المصري

كان البنك المركزي المصري أعلن في ديسمبر، رفع أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض، لليلة واحدة بواقع 300 نقطة أساس ليصل إلى 16.25% و17.25%.