شهادات الادخار في بنك فيصل الإسلامي.. تبدأ من 1000 جنيه

يمنح بنك فيصل الإسلامي، عملاءه، أنواعا مختلفة من شهادات الادخار التي يحتاج إليها كل من يرغب في الحصول على عائد جيد على أمواله.

شهادة ذات أجل 3 سنوات

وبحسب مصادر مسؤولة ببنك فيصل الإسلامي، فإن، البنك لديه شهادة ذات أجل 3 سنوات، وتصدر الشهادة بقيمة 1000 جنيه ومضاعفاتها ويبدأ احتساب العائد اعتبارا من أول الشهر الميلادي التالي للشراء، يصرف العائد ربع سنوي يحتسب بناء على نتائج الأعمال الفعلية وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية، حيث تم منح العملاء عائد بقيمة 3.3 فى الربع الأول من العام.

شهادة إدخار ذات أجل 4 سنوات

وبحسب المصادر في تصريحات لـ«الوطن» فإن البنك لديه شهادة إدخار ذات أجل 4 سنوات، بعائد يصل إلى 3.20% في الربع الأول من تاريخ شراء الشهادة، إذ تصدر بالجنيه المصري بقيمة ألف جنيه ومضاعفاتها بدون حد أقصى، موضحا أنه يصرف العائد كل ربع سنوي ويحتسب بناء على نتائج الأعمال الفعلية وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية.

شهادة ادخار ذات أجل 5 سنوات

وأشار المصدر إلى أن البنك لديه شهادة ادخار ذات أجل 5 سنوات، حيث تم إطلاقها تحت اسم ازدهار، بمعدل عائد 3.40% في الربع الأول من العام من تاريخ الشهادة، مشيرا إلى أن الشهادة يتم إصدارها بداية من 1000 جنيه، ويصرف العائد شهريا متغيرا تحت التسوية خلال الأسبوع الأول من الشهر التالي للشراء لحين ظهور نتائج الأعمال الفعلية نهاية كل ربع سنة وتسويتها بحساب العميل.

شهادة ذات أجل 7 سنوات

ووفقا لما قاله المصدر، فإن البنك لديه شهادة ذات أجل 7 سنوات تحت مسمى نماء، بعائد يصل 3.5% فى كل ربع، مشيرا إلى أنه يتم إصدار الشهادة بداية من 1000 جنيه ومضاعفتها، موضحا أنه يتم احتساب العائد اعتباراً من أول شهر الإصدار ولا يصرف العائد وإنما يعاد استثمار قيمة الشهادة وعائدها المحقق لكامل مدة الربع التالي وهكذا حتى نهاية أجلها مما يعمل على زيادة معدل العائد التراكمي المحتسب عليها.