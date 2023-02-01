أجمل أماكن للتنزه بالمنوفية وأكل فلاحي بـ50 جنيها.. فسحة «على قد الإيد»

تتميز محافظة المنوفية، بجوها الساحر الهادئ الجميل، ومساحات كبيرة من الأراضي الزراعية، وتتوفر في مدنها عددا من الأماكن المميزة للخروج والتنزه، في إجازة منتصف العام الدراسي.

ونستعرض أبرز الأماكن السياحية والترفيهية، التي يمكن زيارتها في المنوفية، ضمن حملة «فسحة على قد الإيد».

قرية فنسيبا السياحية

تعد قرية فنسيبا السياحية بمدينة شبين الكوم، المقصد الأول خلال الإجازات والأعياد، وتتميز بموقعها المتميز المطل على بحر شبين الكوم، ووجود الكافتيرات المفتوحة على النيل، وتضم مجموعة من ألعاب الأطفال وقاعات الأفراح والمطاعم.

برج المنوفية

يعد برج المنوفية، مكانا سياحيا يقصده المسافرون والسياح، للاستماع بالمأكولات الفلاحي وقضاء أوقات سعيدة، حيث أقامته المحافظة عام 1961 على أطراف مدينة قويسنا، لخدمة السائحين والزائرين والوافدين، وبه عدة مطاعم وكافيتريات وحديقة وصالة للمناسبات والأفراح، ويعتبر الفطير المشلتت والحمام، من أهم الوجبات التي يقدمها، من بينها القرص الفلاحي، بسعر 50 جنيها.

متحف دنشواي

يضم متحف دنشواي التاريخي لوحات فنية، وداخله بهو كبير في آخره مشنقة وبجوارها تمثال لسيدة تصرخ، خوفًا من إعدام نجلها مع المتهمين، ومن ورائها فلاح مقيد اليدين، ينتظر تنفيذ حكم الإعدام شنقا، ليجسد مدى قوة الفلاح المصري، وعدم اكتراثه بحكم الإعدام الظالم، وتفاصيل كثيرة عن حادثة دنشواي الشهيرة ضد الاحتلال الإنجليزي.

ويوجد المتحف في قرية دنشواي، في مركز الشهداء، وهو المتحف الذي أقامه الزعيم الراحل جمال عبد الناصر، عام 1961، بنفس مكان وقائع تنفيذ الإعدام والجلد، التي حدثت فيه المجزرة الشهيرة في 13 يونيو عام 1906، وسعر تذكرة دخوله 5 جنيهات.

شارع باريس

شارع باريس بمدينة شبين الكوم، أحد أهم الأماكن التي يقصدها أهالي محافظة المنوفية للتنزه، حيث يوجد به عدد كبير من المطاعم والكافيهات، التي تستقطب الزبائن، ومحلات الحلويات والآيس كريم، بالإضافة إلى الأماكن الخاصة بلعب الأطفال.

كورنيش شبين الكوم

الجلوس على كورنيش شبين الكوم، والمرح عليه واستقلال أحد المراكب في قرية فينسيا، أمر محبب لدى كثيرين، ممن لديهم ذكريات في تلك الأماكن، كما توجد عديد من الأندية والمطاعم والكافيهات، التي تقدم الخدمة بسعر مناسب.

الساحة الشعبية بمدينة الباجور

يتجه أهالي مدينة الباجور للساحة الشعبية، لقضاء وقت سعيد، حيث تحتوي على ألعاب للأطفال وحدائق ومتنزهات العامة، بالإضافة إلى منطقة القرنين التي تشبه القناطر الخيرية، ويخرج إليها الأهالي للتنزه والاستحمام في فرع النيل.