اعتماد نتيجة امتحانات الفصل الدراسي الأول بـ«مياه الإسكندرية» بنسبة نجاح 94%

اعتمد المهندس، أحمد جابر رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الاسكندرية، نتيجة امتحان نصف العام الدراسي 2022 - 2023 للصف الأول والثاني الثانوي بالمدرسة الفنية لمياه الشرب والصرف الصحي بالاسكندرية، وتخطت نسبة النجاح 94% تمهيدا لإعلانها صباح غدا.

مدرسة مياه الإسكندرية تخرج فنيين متخصصين

قال المهندس أحمد جابر، إن المدرسة الفنية تتولى تخريج فنيين متخصصين على دراية كاملة وذوي خبرة بأعمال التشغيل من حيث جودة مياه الشرب والشبكات الخاصة بمياه الشرب والصرف الصحى.

وتابع رئيس شركة مياه الشرب في الإسكندرية أن ذلك يرجع ذلك إلى المواد التخصصية التي يقوم بتدريسها متخصصون من الشركة، ونقل خبراتهم العملية للطلبة بجانب المواد العلمية، التي تؤهلهم لمواكبة التطور في استخدام التكنولوجيا وتطبيقاتها في المجالات المختلفة.

نتيجة أول دفعتين في مدرسة مياه الإسكندرية

جدير بالذكر أنها تعد نتيجة أول دفعتين في مدرسة شركة مياه الشرب بالإسكندرية، وهي الدفعات التي تم قبولها هذا العام بعد النجاح في الاختبارات النظرية والمقابلة الشخصية بالمدرسة الثانوية الفنية الصناعية لمياه الشرب والصرف الصحي للبنين بالإسكندرية بمنطقة عبدالقادر التابعة لقسم العامرية.