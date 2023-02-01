خريطة القوافل الطبية المجانية لشهر فبراير في قرى «حياة كريمة» بأسيوط

تنطلق صباح اليوم الأربعاء، القوافل الطبية المجانية الشاملة التابعة للمبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، التي تستهدف قرى 5 مراكز محافظة أسيوط، خلال شهر فبراير، وتقدم الخدمة الطبية للفئات المجتمعية الأكثر احتياجا ودعم القري والأماكن البعيدة للحصول علي الخدمات العلاجية، بحسب تصريحات اللواء عصام سعد محافظ أسيوط.

فيما يلي مواعيد القوافل الطبية بقرى أسيوط خلال شهر فبراير:

مركز أبوتيج

- يومي الأربعاء والخميس 1و2 فبراير تستهدف قرية الأقادمة التابعة لمركز أبوتيج.

- يومي السبت والأحد 4 و5 فبراير تستهدف قرية بني سميع التابعة لمركز أبوتيج.

- يومي الثلاثاء والأربعاء 7 و8 فبراير بقرية دير بصره بمركز الفتح.

- يومي السبت والأحد 11 و12 فبراير قرية عرب العمايم بمركز منفلوط.

مركز ديروط

- يومي الثلاثاء والأربعاء 14 و15 فبراير قرية أبو كريم التابعة لمركز ديروط.

- يومي السبت والأحد 18 و19 فبراير قرية نجع خضر بمركز ديروط.

- يومي الثلاثاء والأربعاء 21 و22 فبراير تستهدف قرية قصير العمارنة بمركز القوصية.

- يومي السبت والأحد 25 و26 فبراير قرية المسعودي التابعة لمركز أبوتيج.