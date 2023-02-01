توقعات برفع الاحتياطي الفيدرالي لسعر الفائدة 0.25% اليوم

من المتوقع أن يرفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة على الأموال الفيدرالية بمقدار 25 نقطة أساس إلى 4.5% - 4.75% في اجتماعه اليوم، متراجعًا عن نفس الزيادة السابقة للاجتماع الثاني على التوالي، لكنه لا يزال يدفع تكاليف الاقتراض إلى أعلى مستوياتها منذ عام 2007.

الخطوات التالية للاحتياطي الفيدرالي

سيولي المستثمرون اهتمامًا وثيقًا لأي أدلة حول الخطوات التالية للبنك المركزي الأمريكي، خاصة إذا كان لا يزال ينص على أن الزيادات المستمرة في النطاق المستهدف ستكون مناسبة.

توقعات ارتفاع أسعار الفائدة

في ديسمبر الماضي، توقع مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي أنَّ تصل أسعار الفائدة إلى 5.1% هذا العام، ثم تنخفض إلى 4.1% في عام 2024، و 3.1% في عام 2025، لكن البيانات الاقتصادية الصادرة منذ ذلك الحين رسمت سيناريو مختلطًا، حيث انخفض التضخم أكثر من المتوقع، وتضرر التصنيع والإسكان بالفعل ويظهر إنفاق المستهلكين علامات واضحة على التباطؤ.

في الولايات المتحدة، يتمّ تقسيم سلطة تحديد أسعار الفائدة بين مجلس محافظي الاحتياطي الفيدرالي (مجلس الإدارة) واللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة (FOMC)، ويقرر المجلس التغييرات في معدلات الخصم بعد التوصيات المقدمة من واحد أو أكثر من البنوك الاحتياطية الفيدرالية الإقليمية.