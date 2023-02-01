استقرار أسعار النفط عالميا.. والبرميل يسجل 85 دولارا

استقرت العقود الآجلة لخام برنت فوق 85 دولارًا للبرميل، فيما استقرت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط قرب 79 دولارًا للبرميل، اليوم، ويترقب المستثمرون بحذر قرارًا بشأن سياسة الاحتياطي الفيدرالي وتوجيهات الإنتاج من أوبك وحلفائها.

من المتوقع على نطاق واسع أن يرفع بنك الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة بمقدار ربع نقطة على نطاق واسع اليوم، وسط علامات على تباطؤ التضخم في الولايات المتحدة، بينما يراقب المستثمرون التلميحات الحذرة بعد الاجتماع.

إعادة الانفتاح الاقتصادي في الصين

من المتوقع أيضًا أن تحافظ أوبك + على مستويات إنتاجها الحالية من النفط في اجتماع مراقبة اليوم، حيث تنتظر المنظمة بحذر توضيحًا بشأن تأثير إعادة الانفتاح الاقتصادي في الصين والعقوبات الأخيرة على الإمدادات الروسية.

في الوقت ذاته، استمرت حالة عدم اليقين الاقتصادية العالمية في السيطرة على أسواق السلع، وأسفرت بيانات التصنيع وأرباح الشركات في الاقتصادات الرئيسية عن نتائج متباينة.

توقعات بارتفاع أسعار النفط عالمياً

تاريخيًا، وصل النفط الخام إلى أعلى مستوى له على الإطلاق عند 147.50 دولار أمريكي للبرميل في يوليو من عام 2008، ومن المتوقع تداول خام برنت عند 89.63 دولار أمريكي للبرميل بنهاية هذا الربع «يناير - مارس 2023»، وفقًا لنماذج الماكرو العالمية وتوقعات المحللين من مزود البيانات الاقتصادية Trading Economics على أن يتم التداول عند 100.05 دولار للبرميل في غضون 12 شهرًا.