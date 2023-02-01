النيابة تقرر تشريح جثة موظف بالمعاش في روض الفرج للاشتباه في وفاته جنائيا

قررت النيابة العامة نقل جثة موظف بالمعاش عثر على عليها داخل شقته بمنطقة روض الفرج لمشرحة زينهم وانتداب الطب الشرعي لإجراء الصفة التشريحية لبيان سبب الوفاة بسبب الاشتباه في وفاته جنائيا.

سحب عينة من جثة المتوفي

وطلبت النيابة العامة من الطب الشرعي سحب عينة من جثة المتوفي وصرحت بالدفن، وكلفت المباحث بسرعة تحرياتها، والتحفظ على كاميرات المراقبة في محيط عقار المتوفي تمهيدا لتفريغها لفحص المترددين على العقار في وقت معاصر لاكتشاف الواقعة، كما طلبت النيابة الاستعلام عن مكالمات المتوفي من شركة الاتصالات لفحص المكالمات الأخيرة التي أجراها، واستدعاء أسرته لسماع أقوالها حول الواقعة وملابساتها وهل تتهم أحدا في وفاته من عدمه.

بلاغ بالعثور على جثة موظف بالمعاش

تلقى مأمور قسم شرطة روض الفرج بلاغا بالعثور على جثة موظف بالمعاش داخل شقته بدائرة القسم، وبالانتقال تبين العثور على جثة موظف بالمعاش في العقد السابع من العمر، وكشف الفحص الظاهري وجود شبهه جنائية في الوفاة، كما تبين وجود بعثرة في محتويات الشقة، وتم تحرير محضرًا بالواقعة وأخطرت النيابة العامة التي أصدرت قراراتها المتقدمة.