تشريح جثة موظف بالمعاش لقي مصرعه بطلق ناري في مشاجرة بالمرج

قررت النيابة العامة انتداب الطب الشرعي لإجراء الصفة التشريحية على جثة موظف في العقد السادس من العمر لقي مصرعه بطلق ناري في مشاجرة بدائرة قسم شرطة المرج لبيان سبب الوفاة، وكلفت المباحث بسرعة تحرياتها حول الواقعة وملابساتها.

بداية البلاغ

تلقى مأمور قسم شرطة المرج إخطارا من مستشفى اليوم الواحد بدائرة قسم الشرطة بوصول شخص 3 أشخاص مصابين بطلقات نارية ووفاة أحدهم أثناء إسعافه، وعلى الفور انتقل فريق بحث من قسم شرطة المرج تبين وفاة موظف بالمعاش يدعي «ع.ع»، في العقد السادس من العمر وبالفحص تبين إصابته بطلق ناري في البطن، كما تبين إصابة شقيقي المجني عليه بطلقات نارية.

مشاجرة نشبت بين ثلاثة أشقاء و11 شخصا

وكشفت التحريات أن مشاجرة نشبت بين الأشقاء الثلاثة طرف أول، و11 شخصا طرف ثاني، بسبب الخلاف علي قطعة أرض بدائرة القسم، وأضافت التحريات بأن الطرف الثاني تشاجر مع الطرف الأول مستخدمين أسلحة خرطوش ونارية نتج عنها إصابة الطرف الأول بعده طلقات نارية تم نقلهم إلى مستشفى اليوم الواحد بالمرج وتوفي على إثرها شقيقهم الأكبر، وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط 11 متهما في المشاجرة وبمواجهتهم بما أسفرت عنه التحريات أيدوها واعترفوا بأن الطرف الأول اعتدى عليهم وقام بوضع يده على قطعة الأرض واستغل عمله في جهاز أمني قبل خروجه على المعاش، وتم تحرير محضرا بالواقعة والعرض على النيابة العامة التي أصدرت قرارتها المتقدمة.