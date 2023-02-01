تراجع أسعار الذهب محليا.. وعيار 21 يسجل 1720 جنيها في محلات الصاغة

انخفضت أسعار الذهب اليوم مع بداية التعاملات الصباحية في بورصات الذهب العالمية، ووصل سعر الأوقية إلى 1927 دولارًا، مقابل 1930 دولارًا خلال الأيام الماضية، ما أثر على أسعار الذهب في الأسواق المحلية ومحال الصاغة، إذ انخفضت أسعار جميع الأعيرة.

سعر جرام الذهب

وتستعرض «الوطن» خلال هذا التقرير، أسعار الذهب اليوم لجميع الأعيرة بمحال الصاغة، إذ سجلت الأسعار وفقًا لبيان شعبة الذهب والمجوهرات بالغرفة التجارية، ما يلي:

- الأوقية: 1927 دولارًا.

- الذهب عيار 18، بلغ سعر البيع اليوم 1457 جنيهًا، و1474 جنيهًا للشراء.

- سجل سعر الذهب عيار 14 للبيع 1133 جنيهًا، و1147 جنيهًا للشراء.

- عيار 21 بيع بسعر 1700 جنيه، و1720 جنيهًا للشراء.

- الذهب عيار 22 سجل سعر 1781 جنيهًا للبيع، و1802 جنيهًا للشراء.

- الذهب عيار 24 سجل سعر 1943 جنيهًا للبيع و1966 جنيهًا للشراء.

سعر الجنيه الذهب في محال الصاغة

وسجل سعر الجنيه الذهب في محال الصاغة 13.600 جنيه لعمليات البيع، في حين سجل 13.760 جنيها لعمليات الشراء، كما سجل سعر كيلو الذهب اليوم نحو 1.942.857 جنيه للبيع، والشراء بسعر 1.965.714 جنيه.