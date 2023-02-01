إصابة طفل بحروق إثر اشتعال النيران بجسده.. «كان بيشوي بطاطا»

أصيب طفل بحروق بنسبة 90 % بجميع أنحاء جسده، أثناء قيامه بـ«شوي البطاطا»، تم نقل المصاب إلى مستشفى أم المصريين لتلقي العلاج، وتحرر محضر بالواقعة وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

تفاصيل واقعة إصابة طفل

تلقى اللواء محمد الشرقاوي، مدير الإدارة العامة للمباحث، إخطارا من اللواء أحمد خلف، نائب مدير المباحث يفيد فيه تلقيه بلاغا من مستشفى الصف المركزي بوصول طالب 9 سنوات ومقيم الفهمين دائرة القسم بحروق نارية بمختلف أنحاء الجسم بنسبة 90 % والحالة العامة سيئة.

والد الطفل: كان بيشوي البطاطا مع جاره

وعلى الفور أمر اللواء أحمد خلف، نائب مدير المباحث الجنائية بالجيزة، رجال الشرطة بالانتقال سريعا إلى الواقعة، وبالانتقال والفحص، وسؤال والد الطفل، أفاد أنه أثناء لهو نجله بجوار طالب 14 سنة مقيم بذات العنوان، وأثناء قيام الأخير بإشعال النيران بكمية من الخشب لشواء بطاطا عليها أمسكت النيران بملابس نجله وأصابته بحروق متفرقة في الجسم.

وتم نقل الطفل إلى مستشفى الصف المركزي، وتحرر محضر بالواقعة وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.