إصابة 5 من أسرة واحدة إثر انقلاب ملاكي في «صحراوي المنيا»

أصيب 5 أشخاص، من أسرة واحدة، جميعهم من محافظة أسيوط، وذلك إثر انقلاب سيارة ملاكي، بالطريق الصحراوي الغربي، أمام مركز سمالوط في شمال محافظة المنيا، بسبب السرعة واختلال عجلة القيادة.

انقلاب سيارة ملاكي بالصحراوي

تلقي اللواء أسامة عبد العظيم مساعد وزير الداخلية لأمن محافظة المنيا، إخطارا من غرفة عمليات النجدة، بانقلاب سيارة ملاكي بالطريق الصحراوي الغربي، أمام قرية 2 بمركز سمالوط، ما أسفر عن إصابة 5 أشخاص.

بانتقال الأجهزة الأمنية وسيارات فرع هيئة الإسعاف، والفحص وإجراء التحريات، تبين وقوع الحادث بسبب السرعة الزائدة واختلال عجلة القيادة، ما أسفر عن إصابة كل من: شيماء عامر محمد، 30 عاما، أحمد فاروق محمد، 41 عاما، والأبناء: دينا 4 أعوام، شهد 14 عاما، إياد 9 أعوام، وجميعهم يقيمون بمحافظة أسيوط.

نقل المصابين إلى مستشفى سمالوط

تم نقل المصابين إلى مستشفى سمالوط النموذجي لتلقي العلاج، حيث تنوعت الإصابات بين سحجات وكدمات وجروح واشتباه ارتجاج، وانتقل رجال إدارة المرور لرفع آثار الحادث وتسير الحركة بالطريق الصحراوي الغربي، وتم التحفظ على السيارة الملاكي تحت تصرف النيابة العامة التي باشرت التحقيق.