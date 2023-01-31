إصابة 3 في اصطدام سيارة بعمود إنارة وانقلاب دراجة نارية بالمنيا

أصيب 3 أشخاص بينهم طالبين، إثر اصطدام سيارة سرفيس بعمود إنارة بطريق المنيا الجديدة المؤدي للصحراوى الشرقي، وانقلاب دراجة نارية بحي شمال مدينة المنيا، بسبب السرعة الزائدة.

اصطدام سرفيس بعمود إنارة

تلقى اللواء أسامة عبد العظيم مساعد وزير الداخلية لأمن محافظة المنيا، إخطارا من غرفة عمليات النجدة، باصطدام سيارة سرفيس خاص، بعمود إنارة بطريق المنيا الجديدة المؤدي للصحراوي الشرقي، بسبب السرعة، مما أسفر عن إصابة أحمد فرغلي خيري 29 عاما، مقيم بحي مكة بمدينة المنيا وتم نقله للمستشفي العام لتلقي العلاج، وتم التحفظ علي السيارة وإخطار جهاز مدينة المنيا الجديدة لرفع عامود الإنارة وإصلاحه.

انقلاب دراجة نارية في مدينة المنيا

كما تلقت الأجهزة الأمنية إخطارا بانقلاب دراجة نارية أمام مبنى المطافئ بشارع عدنان المالكي بحي شمال مدينة المنيا، بسبب السرعة، مما أسفر عن إصابة كلا من: بيشوي حنا 17 عاما، كيرلس مجدي 18 عاما، طالبين، الأول يقيم بقرية صفط اللبن، والثاني بمركز سمالوط، وتم نقلهما للمستشفي العام لتلقي العلاج والرعاية الطبية اللازمة.