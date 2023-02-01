انخفاض درجات الحرارة اليوم على جميع محافظات الجمهورية.. تعرف عليها

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، وجود انخفاض في درجات الحرارة اليوم، خاصة خلال ساعات الليل المتأخرة والصباح الباكر، حيث تسود طقس شديدة البرودة على أغلب المحافظات، وستكون أقل من قيم الدرجات المعلنة.

حالة الطقس اليوم

وأضافت الأرصاد الجوية أن مع انخفاض درجات الحرارة تستمر فرص سقوط الأمطار بكميات مختلفة على المحافظات الساحلية، وقد تكون غزيرة ورعدية أحيانا، خاصة على السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري، ومطروح والإسكندرية، والدقهلية والبحيرة وكفر الشيخ.

كما يسود طقس بارد نهارا على جميع محافظات شمال البلاد وحتى وسط سيناء وشمال الصعيد، وفى حين يسود طقس شديد البرودة ليلا على كل الأنحاء، مع استمرار نشاط للرياح، مما يزيد من الإحساس ببرودة الطقس.

درجات الحرارة اليوم

وعن درجات الحرارة اليوم، على مدن ومحافظات الجمهورية، جاءت كما يلي.

- القاهرة 18 - 11

- العاصمة الإدارية 18 - 11

- أكتوبر 18 - 11

- بنها 19 - 10

- دمنهور 19 - 10

- وادي النطرون 18 - 10

- كفر الشيخ 18 - 11

- المنصورة 19 - 10

- الزقازيق 19 - 12

- شبين الكوم 19 - 11

- طنطا 19 - 11

- دمياط 19 - 12

- بورسعيد 19 - 11

- الإسماعيلية 20 - 10

- السويس 20 - 10

- شلاتين 20 - 15

- العريش 18 - 10

- رفح 18 - 11

- رأس سدر 19 - 09

- نخل 19 - 02

- كاترين 14 - 01

- الطور 24 - 09

- طابا 18 - 11

- شرم الشيخ 23 - 13

- الإسكندرية 17 - 13

- العلمين الجديدة 17 - 12

- مطروح 18 - 11

- السلوم 18 - 10

- سيوة 18 - 6

- رأس غارب 21 - 12

- الغردقة 22 - 12

- سفاجا 21 - 13

- مرسى علم 22 - 13

- شلاتين 24 - 16

- حلايب 22 - 15

- أبو رماد 24 - 16

- رأس حدربة 22 - 15

- الفيوم 19 - 08

- بني سويف 19 - 7

- المنيا 21 - 7

- أسيوط 22 - 6

- سوهاج 21 - 8

- قنا 21 - 9

- الأقصر 22 - 8

- أسوان 22 - 10

- الوادي الجديد 22 - 6

- أبو سمبل 22 - 14