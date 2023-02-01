«الأرصاد» تكشف أماكن سقوط الأمطار في مصر وموعد انحسارها

أكد الدكتور محمود القياتي عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن الثلاثاء شهد انخفاضا ملحوظا في درجات الحرارة على كل محافظات الجمهورية، لافتًا إلى أن القاهرة سجَّلت 18 درجة مئوية.

استمرار السحب المنخفضة والمتوسطة والممطرة بغزارة والرعدية

وأوضح القياتي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي رامي رضوان في برنامج «مساء dmc» المذاع عبر فضائية «dmc»، أن السحب المنخفضة والمتوسطة تكاثرت على السواحل الشمالية وامتدت لمناطق للوجه البحري، مشيرًا إلى استمرار السحب المنخفضة والمتوسطة والممطرة بغزارة والرعدية على السواحل الشمالية بداية من مطروح وصولًا لشمال سيناء، متوقعًا أن تمتد هذه الأمطار لمحافظات شمال الوجه البحري مثل البحيرة وكفر الشيخ والدقهلية ومن المحتمل أن تكون مصحوبة بحبات البرد.

وأشار إلى أنه كلما تقدمنا للداخل وجنوب الوجه البحري ومدن القناة ووسط سيناء ستقل كميات وفرص الأمطار لتصل في هذه المناطق متوسطة إلى خفيفة.

وصول الأمطار اليوم الأربعاء لمحافظات القاهرة الكبرى

ولفت إلى أنه من المتوقع وصول الأمطار اليوم الأربعاء لمحافظات القاهرة الكبرى على فترات متقطعة خاصة بعد ساعات الظهيرة، متوقعًا أن تسجل القاهرة 17 درجة مئوية.

وأكد أن كل مناطق الجمهورية ستشهد أجواء شتوية بامتياز، لافتًا إلى أنه الطقس مائل للبرودة على المناطق الشمالية والوجه البحري ومدن القناة وشمال الصعيد، متوقعًا انحسار فرص سقوط الأمطار بدءا من الخميس مع استمرار انخفاض درجات الحرارة.