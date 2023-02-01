سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم الأربعاء

مع اقتراب شهر رمضان، يزداد إقبال شريحة كبيرة من المصريين على السفر إلى الأراضي المقدسة، لتأدية مناسك العمرة، حيث ترتفع نسبة الإقبال على أداء العمرة في الشهر الكريم، ويزيد بحث المعتمرين عن سعر الريال السعودي اليوم في مقابل الجنيه المصري، لمعرفة أفضل وقت للبيع والشراء قبل حلول رمضان.

سعر الريال السعودي في البنك المركزي

- سجل سعر الريال السعودي 8.03 جنيه للشراء، و8.05 جنيه للبيع في البنك المركزي.

سعر الريال السعودي في المصرف المتحد

- استقر سعر صرف الريال السعودي اليوم في بنك المصرف المتحد عند 7.76 جنيه للشراء، و8.06 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك مصر

- سجل سعر الريال السعودي في بنك مصر 7.98 جنيه للشراء، و8.02 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك الأهلي

- بلغ سعر الريال السعودي في البنك الأهلي اليوم نحو 7.98 جنيه للشراء، و8.02 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك قناة السويس

- وصل سعر الريال السعودي في بنك قناة السويس اليوم، إلى 7.99 جنيه للشراء، وللبيع 8.05 جنيه.

سعر الريال في cib

وسجل سعر الريال السعودي نحو 7.99 جنيه للشراء، و8.05 جنيه للبيع.، في بنك cib.

سعر الريال في بنك الإسكندرية

بلغ سعر الريال السعودي في بنك الإسكندرية 7.99 جنيه للشراء، و8.05 جنيه للبيع.