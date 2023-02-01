مدرب كرة القدم المتهم بقتل صديقه بعابدين يعترف: تخلصت منه بسبب 300 جنيه

جلسة تحقيق جديدة، خضع لها مدرب كرة قدم يدعى «هاني»، مساء أمس، أمام النيابة العامة بتهمة قتل صديقه عمدًا داخل شقته في عابدين بالقاهرة، وتحدث المتهم عن سبب صادم، نفذ من خلاله جريمة قتل صديقه «أشرف محمد» 56 سنة وهو 300 جنيه فقط اقترضها الأخير منه وتأخر في سدادها، وعقب انتهاء التحقيق مع المتهم أعادته النيابة إلى محبسه تنفيذًا لقرار قاضي المعارضات بتجديد حبسه 15 يومًا على ذمة التحقيقات.

مدرب كرة قدم يكشف سبب تمزيق جثمان صديقه

وخلال التحقيقات تحدث مدرب كرة قدم في الملاعب الخاصة، عن سبب تمزيق جثمان صديقه داخل الشقة بمنشار كهربائي، مدعيًا أنه لجأ إلى تلك الحيلة حتى يتخلص من الجثمان بسهولة ولا يشعر به أحد من الجيران، لكنه فشل في إتمام مهمته تلك بسبب استغاثة صديقه وقت طعنه بالسكين، فشعر بحالة قلق من جيرانه أمام الشقة فانتظر حتى هدأت شيئًا قليلًا ثم هرب من الشقة، واعترف المتهم بتفاصيل جريمته على مدار ساعتين، مؤكدا أن المنشار الكهربائي المستخدم في تقطيع الجثمان كان يحتفظ به منذ فترة داخل شقته ودار بخلده استخدامه بقصد سهولة حمل الجثمان والتخلص منه في القمامة لكن خطته لم تكتمل.

خطة تخلص مدرب كرة القدم من صديقه

وأضاف مدرب كرة القدم، المتهم بقتل صديقه في شقة بوسط البلد، أنه استدرج صديقه إلى شقته في منطقة عابدين في وسط القاهرة وخلال وجودهما في الشقة طلب 300 جنيه من صديقه كان اقترضها منه لكن الأخير، رفض فحدثت بينهما مشاجرة انتهت بقتله وبعد أن تمكن المتهم من تمزيق الجثمان هرب خوفًا من القبض عليه بعد أن شعر بأن الجيران، أبلغوا الشرطة التي حضرت وفتحت باب الشقة وعثرت على جثة الضحية.

محام يشرح عقوبة القتل العمد

يشرح الخبير القانوني سمير عبد العظيم، المحامي بالنقض، في حديثه لـ«الوطن»، عقوبة القتل العمد، قائلا: «يحكم على فاعل هذه الجناية (أي جناية القتل العمد) بالإعدام، إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأن هذا الظرف المشدد يفترض أن الجاني قد ارتكب، إلى جانب جناية القتل العمدى، جناية أخرى وذلك خلال فترة زمنية قصيرة، مما يعنى أن هناك تعدداً في الجرائم مع توافر صلة زمنية بينها».