دراسة حكومية: 241 ألف جنيه أرباح سنوية من مشروع تصنيع الآثار المقلدة

كشفت دراسة جدوى صادرة عن جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، عن وصول الأرباح السنوية لمشروع إنتاج الحُلي والتماثيل الأثرية المقلدة، إلى 163,6 ألف جنيه بنهاية العام الأول، مقارنة بأرباح سنوية تقترب من 241,5 ألف جنيه بنهاية العام الخامس.

مبيعات التماثيل المقلدة: 1,6 مليون جنيه سنوياً

وأضافت الدراسة، أنَّ حجم المبيعات السنوية المتوقع للمشروع يقدر بنحو 1,11 مليون جنيه بنهاية العام الأول، و1,6 مليون جنيه بنهاية العام الخامس، مرجعةً ذلك إلى ارتفاع العائد من بيع التماثيل والذي يقترب من 3 أضعاف النفقات، ليستطيع صاحب المشروع تغطية التكاليف الاستثمارية خلال أقل من عام ونصف.

تصنيع التماثيل بالترسيب الكهربائي

​وفقاً لدراسة الجدوى الحكومية، فإنَّ المشروع يهدف إلى إنتاج المستنسخات الأثرية والسياحية والحُلي باستخدام التشكيل بالترسيب الكهربائي، وهو أحد الأساليب التكنولوجية الفائقة الجودة في تصنيع التماثيل المقلدة من حيث الدقة والسرعة وبأقل التكاليف مقارنة بالطرق التقليدية.

الآلات والمعدات اللازمة لتصنيع تحف فرعونية مقلدة

وتابع جهاز تنمية المشروعات في دراسته، تعد القطع الأثرية المقلدة الأكثر مبيعاً بالمناطق السياحية طالما تم الاهتمام بالجودة واستخدام تكنولوجيا عالية في تصنيعها، مثل التماثيل واللوحات والحُلي، ويستعين صاحب النشاط بأبسط الآلات والمعدات التي تتلخص في الآتي:

-ماكينة تشكيل بلاستيك.

-فرن تحميص وجهاز للشمع.

-فرشة تلميع وأحواض ترسيب، ومنضدة تشكيل نماذج وزخرفة.

بجانب بعض الخامات المهمة، ومن بينها: «أنود فضة ونحاس ونيكل، وأحماض كيميائية، ومحاليل فضة وذهب، وعلب قطفة للتغليف، وأخرى بلاستيك شفاف مجسمة».

ويتميز المشروع بقصر دورة الإنتاج وسرعة الدوران بالسوق المحلية، ما يضمن ارتفاع المبيعات وتحقيق هامش ربح جيد، كما يساهم في تشغيل 11 عاملًا.