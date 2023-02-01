بولندا تستقبل 9 ملايين و553 ألف لاجئ أوكراني منذ بداية الأزمة مع روسيا

أعلنت وكالة حرس الحدود البولندية اليوم، ارتفاع عدد اللاجئين الوافدين من أوكرانيا إلى 9 ملايين و553 ألف لاجئ، منذ بداية الأزمة الأوكرانية في 24 فبراير الماضي.

حزمة دعم للاجئين الأوكرانيين الفارين من بلادهم

وأضافت الوكالة، حسب ما ذكر راديو «بولندا» في نشرته الناطقة بالإنجليزية، أنّ نحو 19 ألفا و700 لاجئ دخلوا البلاد من أوكرانيا أمس، فيما غادر نحو 18 ألفا و400 شخص البلاد عائدين إلى أوكرانيا؛ ما يرفع عدد العائدين إلى أكثر من 7.7 مليون شخص.

وكانت بولندا قد مررت في شهر مارس الماضي، مشروع قانون يقدم حزمة دعم للاجئين الأوكرانيين الفارين من بلادهم ويمنحهم إقامة قانونية ويكفل لهم حق الحصول على التعليم والرعاية الصحية والخدمات الاجتماعية.