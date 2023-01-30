بولندا: زيادة ميزانية الدفاع 4% من الناتج المحلي الإجمالي خلال 2023

أعلن رئيس الوزراء البولندي، ماتيوش مورافيتسكي، اليوم الاثنين، أن ميزانية الدفاع للعام الحالي ستبلغ 4% من الناتج المحلي الإجمالي، في دولته العضوة في حلف شمال الأطلنطي «الناتو»، والمجاورة لأوكرانيا، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الفرنسية «فرانس برس».

بولندا: علينا التسلح بشكل أسرع بسبب الأزمة الأوكرانية

وقال «مورافيتسكي» للصحفيين في قاعدة عسكرية في مدينة سيدلس شرقي بولندا إن الأزمة الأوكرانية تحثنا على التسلح بشكل أسرع، لذلك سنبذل جهدا غير مسبوق، مضيفا أن ميزانية جيشنا ستصل إلى 4% من الناتج المحلي الإجمالي في 2023، مشيرا إلى أنه على الأرجح أعلى مستوى إنفاق عسكري بين جميع دول الناتو، دون أن يحدد بدقة مصدر الإنفاق الإضافي.

وفي سياق متصل، أكد حلف الناتو، في تقرير له، أن بولندا أنفقت أكثر من 2.4% من ناتجها المحلي الإجمالي على الدفاع في 2022، الأمر الذي يجعلها في المركز الثالث بين الدول الأعضاء في الحلف، بعد اليونان بنسبة 3.76%، والولايات المتحدة بنسبة 3.47%.

بولندا أبرمت عقودا عسكرية مع أمريكا وكوريا الجنوبية

وينص قانون الميزانية لعام 2023، الذي لم يعتمد نهائيا بعد، على إنفاق عسكري بقيمة 3% من الناتج المحلي الإجمالي، أي ما يعادل 22.5 مليار دولار أمريكي، فيما وقعت بولندا مؤخرا عقودا عسكرية عدة خاصة مع الولايات المتحدة حول 32 مقاتلة «إف-35»، و366 دبابة «أبرامز»، وأنظمة «باتريوت» مضادة للصواريخ.

كما أبرمت بولندا عقودا مع كوريا الجنوبية بشأن ألف دبابة من طراز «كي2»، وحوالي 700 من مدافع هاوتزر الذاتية الدفع من طراز «كي 9 اي 1»، إضافة إلى 50 طائرة مقاتلة من طراز «إف اي-50»، و288 نظاما لإطلاق صواريخ متعددة «كي 239»، كما أبرمت بولندا عقدا مع تركيا، لشراء مسيرات من طراز «بيرقدار».

بولندا تطالب بأنظمة «هيمارس» الأمريكية

وفي هذا الصدد، أكدت وزارة الدفاع البولندية، أن شراء أنظمة كورية جنوبية لا يؤثر في طلبية بولندا من أنظمة «هيمارس» الأمريكية المماثلة، التي من المتوقع أن تتسلمها اعتبارا من العام الجاري.

يشار إلى أن بولندا تعتبر أكبر مشتر لأسلحة كوريا الجنوبية في أوروبا باحتساب مجموع العقود بين الدولتين، وفقا لموقع «ديفينس نيوز» الدولي المتخصص.