موعد صرف مرتبات شهر فبراير 2023.. باق 23 يوما على القبض

حددت وزارة المالية، موعد صرف مرتبات شهر فبراير 2023، بالنسبة لجميع العاملين بالجهاز الإداري للدولة، والبالغ عددهم 6 ملايين، موزعين على جميع الوزارات والهيئات الاستثمارية الحكومية ، والقطاع الإداري للدولة.

موعد صرف مرتبات شهر فبراير 2023

حيث من المقرر أن يكون موعد صرف مرتبات شهر فبراير 2023، يوم الخميس الموافق 23 فبراير لجميع الموظفين، أي ياق 23 يوما على القبض، وسوف يستمر صرف المرتبات حتى يوم 28 فبراير، وذلك داخل 33 هيئة ومصلحة حكومية ووزارة.

ووفقا لمنشور رسمي صادر عن وزارة المالية، فإن صرف مرتبات شهر فبراير 2023، سيكون على مدار 5 أيام، لجميع موظفي بالدولة بكل محافظات ومدن الجمهورية.

23 يوما قبل صرف مرتبات فبراير 2023

تبدأ وزارة المالية في صرف مرتبات فبراير 2023، لجميع العاملين بالهيئات والوزارات الحكومية بداية من الخميس الموافق 23 فبراير الحالي،، حيث تبدأ عملية الصرف بكل من وزارات «التجارة والصناعة، النقل، الآثار، الهجرة وشؤون المصريين بالخارج، الثقافة، الاتصالات، المجلس الأعلى للصحافة، الجهاز المركزي للمحاسبات، قطاع الأعمال العام، الإنتاج الحربي، الداخلية والإسكان، القوى العاملة، البيئة، الصحة، الأوقاف، البترول، المجلس القومي لحقوق الإنسان، السياحة، التموين، التضامن الاجتماعي، الطيران، المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام» وأيضا لجميع العاملين بالمديريات التابعة لهم على مستوى الجمهورية.

يذكر أن المجلس القومي للأجور، قد قام بزيادة الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص إلى 2700 جنيه بداية من مرتبات شهر يناير 2023، بحيث لا تقل قيمة العلاوة السنوية للقطاع الخاص عن 3%، من الاشتراك التأميني، على أن يتم الصرف وفق السنة المالية في كل منشأة، وأيضا وفق قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات.