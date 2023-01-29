موعد صرف مرتبات شهر فبراير 2023.. المالية تكشف

كشفت وزارة المالية عن موعد صرف مرتبات شهر فبراير 2023، إذ قالت الوزارة في بيان لها، إن الصرف للعاملين في الجهات الحكومية سيكون أيام الخميس 23 فبراير، ثم 26 و27 و28 فبراير 2023، مؤكدة أن الوزارة وضعت في حسبانها الأعياد والمناسبات الرسمية عند وضع مواعيد صرف المرتبات الجديدة في شهور فبراير ومارس، كما حدث مع مرتبات شهر يناير.

موعد صرف مرتبات شهر فبراير 2023

وأضافت وزارة المالية حول موعد صرف مرتبات شهر فبراير 2023، أن الموظف الذي لم يستطع أن يتقاضى راتبه في المواعيد المحددة، يستطيع صرف الراتب خلال الفترة من 8 حتى 12 من الشهر التالي، المخصصة لصرف المتأخرات.

3 آلاف جنيه الحد الأدنى للأجور بداية من رمضان

وقرر المجلس القومي للأجور، زيادة الحد الأدنى للأجور للقطاع الخاص إلى 2700 جنيه بداية من شهر يناير الجاري 2023، ولا تقل قيمة العلاوة الدورية السنوية للقطاع الخاص عن 3% من قيمة الاشتراك التأميني، تصرف حسب السنة المالية في كل منشأة، وفق قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، على ألا تقل قيمة الحد الأدنى للعلاوة السنوية للعاملين في القطاع الخاص عن 100 جنيه، وفقا لما قاله عماد حمدى، عضو المجلس القومي للأجور.