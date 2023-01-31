خريطة فصل التيار الكهربائي في حي الجناين بالسويس اليوم.. اعرف المواعيد

أعلن حي الجناين في محافظة السويس، خريطة فصل التيار الكهربائي عن عدد من المناطق بالقطاع الريفي، بسبب إجراء الصيانة الدورية للمحولات.

موعد فصل التيار الكهربائي

وقال الحي، في بيان له، إن موعد فصل التيار الكهربائي، سيكون بداية من التاسعة صباح اليوم الثلاثاء حتى الثانية بعد الظهر، وسيجري إعادتة مرة أخرى بعد انتهاء أعمال الصيانة، بالمحولات بالمنطقة الصناعية القديمة، ومنطقة جنيفة.

أماكن فصل التيار الكهربائي

وتضمن البيان الوارد من شبكة كهرباء الجناين بمحافظة السويس، مناطق قطع التيار وهي: الطورة بيوت الثقافة وجنيفة غرب ومركز شباب جنيفة وعمارات جنيفة، أولاد سلامة والفار البر الشرقي والغربي والبلبوشي والهيشة.

يذكر انه يتم التواصل مع المواطنين في الأماكن التي تقع في نطاق فصل التيار الكهربائي، للاستعداد بالمحولات البديلة، لتشغيلها، خلال فترة فصل التيار.

في سياق منفصل، جرى الانتهاء من أعمال الصيانة في لوحات الكهرباء في مناطق الاستصلاح الزراعة والمغذية لمناطق أبو سيال وأبو شحات وأبو حسين ووقرية الرائد ومحمد عبده ووالألبان الجديدة ويوسف السباعي.