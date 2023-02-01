المخرج خالد جلال يتابع بروفات عرضي «عجيب وعجيبة» و«سيب نفسك» بالمسرح الحديث

تفقد المخرج خالد جلال، رئيس قطاع شؤون الإنتاج الثقافي، القائم بأعمال رئيس البيت الفني للمسرح، أمس الثلاثاء، بروفات العرضين المزمع تقديمهما خلال الفترة المقبلة من إنتاج المسرح الحديث بقيادة الفنان محسن منصور.

خالد جلال و فريق عرض «عجيب وعجيبة»

والتقى جلال بفريق عرض «عجيب وعجيبة»، تأليف سعيد حجاج وإخراج محمد الصغير، وأبطال العرض سيد الرومي، دعاء رمضان، إيهاب بكير، ووليد أبو ستيت، ويشارك في العرض أيضا المطرب ماهر محمود.

كما شاهد خالد جلال بروفات عرض مونودراما «سيب نفسك» دراماتورج وإخراج د. جمال ياقوت، بطولة فاطمة محمد علي.

خالد جلال والعروض المسرحية

وفي ختام زيارته، أكد القائم بأعمال رئيس البيت الفني للمسرح، أن العرضين يعدان من ضمن الأعمال التي جرى الإعلان عنها مطلع شهر يناير خلال المؤتمر، الذي عقد تحت شعار «2023 عام جديد ومسرح جديد»، للإعلان عن خطة البيت الفني للمسرح خلال العام الجاري، منوها إلى أنّ الأعمال التي أعلن عنها ستتوالى تباعا على خشبات مسارح الدولة.