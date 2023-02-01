رئيس هيئة سلامة الغذاء يستقبل الملحق الزراعي البرازيلي الجديد في القاهرة

استقبل الدكتور طارق الهوبي، رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء، روفائيل مهنا، الملحق الزراعي الجديد بسفارة البرازيل في القاهرة، بحضور سيزر تيليس، الملحق الزراعي البرزيلي المنتهية فترة مهامه في مصر، والدكتور حاتم فراج، مساعد الملحق الزراعي بالسفارة المذكورة، والدكتورة إيمان حلمي، القائم بأعمال رئيس الإدارة المركزية لشؤون الفروع بالهيئة القومية لسلامة الغذاء، وذلك بالمقر الرئيسي للهيئة.

تعزيز العلاقات المصرية البرازيلية

في بداية اللقاء، رحب الدكتور طارق الهوبي، بالملحق الزراعي الجديد، متمنيا له التوفيق والسداد في المهام الموكلة إليه، وأن تسهم مجهوداته في تعزيز العلاقات المصرية البرازيلية على الصعيدين التجاري والاقتصادي.

وتقدم «الهوبي» بالشكر والتقدير لسيزر تيليس، الملحق الزراعي البرزيلي المنتهية فترة مهامه في مصر، على مجهوداته التي قدمها في سبيل تعزيز معدلات التبادل التجاري وتيسير حركة التجارة البينية بين مصر والبرازيل، خلال عمله بالقاهرة.

وأوضح رئيس هيئة سلامة الغذاء، أن اللقاء تناول عددا من الموضوعات، تضمنت استعراض منهجية وإدارة منظومة فحص الرسائل الواردة من البرازيل التي تتبناها الهيئة، خاصة منتجات اللحوم ومصنعاتها وفول الصويا والذرة، وكذلك طرق وآليات التحاليل التي تُجرى عليها، للوقوف على ثبات وفاعلية تطبيق نظم سلامة الغذاء، واتخاذ الإجراءات اللازمة حال وجود أي حيود بها.

وأشار الدكتور طارق الهوبي إلى أنه وجه الدعوة للجانب البرازيلي، لإيفاد وفد رسمي للقاهرة، لعقد لقاءات موسعة مع المسؤولين المصريين، للوقوف على التحديات والصعوبات التي تواجه المصدرين البرازيليين للسوق المصري، والعمل على إيجاد حلول لها، بما يتسق مع القواعد والتشريعات المصرية التي تصدرها الهيئة القومية لسلامة الغذاء.

تعزيز أوجه التعاون الاقتصادي كافة مع مصر

من جانبه، أكد الملحق الزراعي الجديد بسفارة البرازيل في القاهرة، أهمية اللقاء الذي جمعه بالدكتور طارق الهوبي، مشيرا إلى ضرورة تعزيز أوجه التعاون الاقتصادي كافة مع مصر، وبصفة خاصة زيادة معدلات التبادل التجاري بين مصر والبرازيل خلال المرحلة المقبلة.

وأشاد الملحق الزراعي البرازيلي المنتهية فترة مهامه في القاهرة، بالدور الهام للهيئة القومية لسلامة الغذاء، كجهة رقابية خدمية، في الارتقاء بجودة وتنافسية الصناعات الغذائية المصرية في السوق البرازيلي بصفة خاصة، والأسواق العالمية بشكل عام.