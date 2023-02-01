بنوك القطاع الخاص تواصل طرح شهادة الـ22.5% للبيع بعد إيقاف الـ25%

تواصل بنوك القطاع الخاص، طرح شهاداتها ذات العائد المرتفع بعد يوم من وقف بيع شهادة الـ25% في بنوك الأهلي ومصر والقاهرة؛ البنوك الحكومية الأكبر بالسوق المحلية من حيث الأصول.

وجاءت أبرز البنوك الخاصة، التي تواصل طرح شهادات العائد المرتفع؛ البنك التجاري الدولي وبنك QNB الأهلي والبنك العربي الأفريقي وبنك الكويت الوطني وبنك الإسكندرية والبنك الأهلي المتحد.

شهادات البنك التجاري الدولي: عائد يصل لـ22.5%

لا يزال البنك التجاري الدولي، أكبر البنوك الخاصة من حيث الأصول في مصر، يصدر شهادات ادخار بعائد مرتفع ثابت 22.5% يصرف بنهاية المدة أو 20% عند صرفه شهرياً، وآجال 18 شهر، ووفقاً للموقع الرسمي لبنك CIB، يبدأ الاكتتاب بشهادات الـ22.5% أو الـ20% من 100 ألف جنيه كحد أدنى ومضاعفات الـ1000، ومتاح شرائها بزيارة الفروع أو باستخدام تطبيقات الهاتف.

شهادات QNB الأهلي بعائد 22.5 و20%

إصدارات بنك QNB الأهلي من الشهادات الجديدة مرتفعة العائد بأجل عام ونصف وعائد مرتفع 22.5% عند صرفه بنهاية المدة أو 20% عند صرفه شهرياً، لم تتوقف، فيما يبدأ الاكتتاب بالشهادة من 1000 جنيه، ومضاعفات الألف كحد أدنى، والعائد ثابت طوال المدة، ومتاح الاكتتاب بزيارة أحد الفروع أو «أونلاين» عبر تطبيقات الهاتف.

شهادات البنك العربي الأفريقي

تتميز شهادات العائد المرتفع من البنك العربي الأفريقي الدولي، بآجال عام ونصف وعائد مرتفع يصل إلى 22.5% ويصرف بنهاية مدة الشهادة أو 20% شهرياً، ويبدأ الاكتتاب بالشهادات الجديدة من 5 آلاف جنيه كحد أدنى ومضاعفات الألف، والشهادات بالعملة المحلية للأفراد، والشراء من الفروع في مواعيد العمل الرسمية أو «أونلاين»، وليس هناك حد أقصى لقيمة الشهادة.

شهادات بنك الكويت الوطني

لا تزال الشهادات مرتفعة العائد من بنك الكويت الوطني مصر، متاحة للمتعاملين الأفراد، ومدتها 3 سنوات وبدوريات صرف متنوعة وعائد يبدأ من 18% عند صرفه شهرياً و18.25% عند صرفه ربع سنوياً و18.5% عند صرفه نصف سنوياً، والعائد ثابت طوال مدة الشهادة والحد الأدنى للشراء 5 آلاف جنيه ومضاعفات الألف.

شهادات البنك الأهلي المتحد

تُباع شهادات البنك الأهلي المتحد الجديدة بعائد 18% سنوي، وأجل 3 سنوات بدوريات صرف عائد متنوعة تبدأ من 17.25% عند صرفه شهرياً و17.65% عند صرفه كل 6 أشهر و18% عند صرفه سنوياً، ويمكن شرائها من 5 آلاف جنيه كحد أدنى ومضاعفات الألف.

شهادات بنك الإسكندرية «أليكس ستار بلس»

أصدر بنك الإسكندرية، أوعية ادخارية جديدة بعوائد مرتفعة، وهي شهادة «أليكس ستار بلس» بآجال 3 سنوات وعائد سنوي ثابت يصل إلى 18%، والذي يتم إضافته واحتسابه شهريًا، فيما يبدأ الاكتتاب بالشهادات الجديدة من 500 ألف جنيه ومضاعفات الألف، ومتاحة للمتعاملين الأفراد من خلال زيارة الفروع أو الشراء أونلاين باستخدام تطبيقات الهاتف.