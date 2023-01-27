هل توقف البنوك الخاصة شهادات الـ 22.5% بعد انتهاء طرح «الأهلي ومصر»؟

من المرتقب أن يوقف بنكا الأهلي المصري ومصر، طرح شهادات العائد المرتفع 22.5% شهريا أو 25% سنويا، بنهاية الشهر الجاري وفقا لبيانات رسمية صادرة عن البنكين، ورغم الإلغاء المرتقب للشهادات، التي جمعت نحو 400 مليار جنيه حتى الآن، إلا أن أصحاب المدخرات لا تزال أمامهم أوعية بديلة أتاحتها بنوك أخرى ممثلة في شهادات بعائد يقترب من العائد الحالي في بنكي الأهلى ومصر.

قائمة بنوك خاصة تقدم عائد مرتفع للشهادات

في مقدمة هذه البنوك التجاري الدولي، وQNB الأهلي، والأهلي المتحد، والمصرف المتحد (الذي طرح شهادة بعائد سنوي 25%)، وبنك الكويت الوطني، والعربي الأفريقي، وهي البنوك التي أعلنت على مدار الأيام الماضية طرح شهادات بعائد 22.5% أملا في الحفاظ على الودائع التي يدخرها العملاء لديها، ومنعا لسحب السيولة منها لصالح شهادات بنكي الأهلي ومصر.

وتسببت معدلات التضخم المرتفعة وتحركات سعر الصرف، في زيادة أسعار الفائدة، في إشارة إلى أن العام الحالي لن يشهد تراجع أسعار الفائدة على الأجل القريب، في وقت تسعى البنوك العاملة في السوق للحفاظ على ودائع العملاء لديها عبر تقديم عائد تنافسي.

طرح شهادات العائد المرتفع من جانب البنوك الخاصة «مؤقت»

وبحسب عبد المنعم السيد مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية، فإن طرح الشهادات ذات العائد المرتفع من جانب البنوك الخاصة، أو الحكومية، بخلاف الأهلي ومصر، قد يكون مؤقتا، واعتبر أن تلك الشهادات جرى طرحها مؤخرا من جانب تلك البنوك بهدف أساسي هو عدم التأثير سلبا على حصتها السوقية، وتحجيم خروج ودائع عملائها لصالح الشهادات العائد الأعلى.

وتوقع «السيد» في تصريحات لـ «الوطن»، أن تُقدم البنوك الخاصة على وقف الشهادات الجديدة بعد إلغاء شهادات بنكي الأهلي المصري ومصر، بفترة قليلة للغاية، لعدم التأثير على مراكزها المالية، موضحا أن الأمر مرتبط بالمنافسة بين البنوك على ودائع العملاء.